Месси сравнялся с Роналдо по голам на чемпионатах мира, больше только у Клозе

Для 38-летнего аргентинца это 14-й и 15-й голы на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе и немца Герда Мюллера. Теперь Месси делит втрую строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира с бразильцем Роналдо.