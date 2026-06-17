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Месси сравнялся с Роналдо по голам на чемпионатах мира, больше только у Клозе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира. Он забил на 17-й и 60-й минутах.

Для 38-летнего аргентинца это 14-й и 15-й голы на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе и немца Герда Мюллера. Теперь Месси делит втрую строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира с бразильцем Роналдо.

На первом месте — немец Мирослав Клозе, на счету которого 16 голов на мировых первенствах.

Всего на счету Месси 119 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи.