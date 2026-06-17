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Месси оформил хет-трик и повторил рекорд Клозе по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира. Он забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

Для 38-летнего аргентинца это первый хет-трик на чемпионатах мира за карьеру. Теперь у него 16 голов в шести ЧМ.

Месси сравнялся с рекордом немца Мирослава Клозе по количеству забитых мячей на чемпионатах мира. На второй строчке — бразилец Роналдо (15), а на третьей — француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (по 14).

Всего на счету Месси 120 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи.