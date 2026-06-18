Фанаты сборной ДР Конго скандировали имя Месси после ничьей с Португалией

Болельщики сборной ДР Конго после ничьей против Португалии (1:1) в матче чемпионата мира-2026 скандировали кричалку про аргентинского нападающего Лионеля Месси.
В социальных сетях были опубликованы видео, на которых капитан португальцев Криштиану Роналду покидает поле под крики фанатов: "Месси! Месси! Месси!. 41-летний португалец никак не отреагировал на провокации фанатов.
41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Аргентина в первом туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Месси. 38-летний аргентинец сравнялся по голам на чемпионатах мира с рекордом Мирослава Клозе — у них по 16 мячей.
Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и делят первое и второе место в группе К. Во втором матче первого тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.
Во втором туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.
«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду.