Фанаты сборной ДР Конго скандировали имя Месси после ничьей с Португалией

41-летний Роналду провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Аргентина в первом туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Месси. 38-летний аргентинец сравнялся по голам на чемпионатах мира с рекордом Мирослава Клозе — у них по 16 мячей.