Франция — Ирак: Мбаппе оформил дубль после ошибки иракских защитников

Сборная Франции удвоила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака.
На 54-й минуте иракский защитник неточно отдал пас вратарю Ахмеду Базилю, который не смог обработать мяч, французский нападающий Усман Дембеле перехватил мяч и отдал передачу на Килиана Мбаппе, который уверенно поразил ворота с линии вратарской.
Для 27-летнего француза это 16-й гол на чемпионата мира за карьеру. По этому показателю он обошел бразильца Роналдо и сравнялся с немцем Мирославом Клозе. Больше голов на XV только у аргентинца Лионеля Месси (18).
Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).
23 июн 00:00 Франция — Ирак 2:0.