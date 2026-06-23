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Франция — Ирак: Мбаппе оформил дубль после ошибки иракских защитников

Сборная Франции удвоила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака.

Сборная Франции удвоила преимущество в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира против Ирака.

На 54-й минуте иракский защитник неточно отдал пас вратарю Ахмеду Базилю, который не смог обработать мяч, французский нападающий Усман Дембеле перехватил мяч и отдал передачу на Килиана Мбаппе, который уверенно поразил ворота с линии вратарской.

Для 27-летнего француза это 16-й гол на чемпионата мира за карьеру. По этому показателю он обошел бразильца Роналдо и сравнялся с немцем Мирославом Клозе. Больше голов на XV только у аргентинца Лионеля Месси (18).

Игра проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

23 июн 00:00 Франция — Ирак 2:0.