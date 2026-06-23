Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Ирак

Капитан французской команды достиг отметки в 16 забитых мячей на чемпионатах мира за карьеру. Он обошел бразильца Роналдо (15 голов) и догнал немца Мирослава Клозе (16 голов). Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 18.