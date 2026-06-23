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Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Ирак

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Ирака (3:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2026 против Ирака (3:0). 27-летний француз оформил дубль, забив на 14-й и 54-й минутах встречи.

Капитан французской команды достиг отметки в 16 забитых мячей на чемпионатах мира за карьеру. Он обошел бразильца Роналдо (15 голов) и догнал немца Мирослава Клозе (16 голов). Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 18.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

23 июн 00:00 Франция — Ирак 3:0.

Месси и Мбаппе обессмертили ЧМ-2022. И готовятся повторить на ЧМ-2026?