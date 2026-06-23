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Жена Месси: «Какая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю»

Супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прокомментировала дубль своего мужа в матче чемпионата мира-2026 против Австрии (2:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прокомментировала дубль своего мужа в матче чемпионата мира-2026 против Австрии (2:0).

«Какая честь видеть, как ты снова и снова творишь историю. Я люблю тебя, Лео!» — написала Рокуццо в социальной сети, опубликовав фотографию со стадиона с детьми.

22 июня Аргентина обыграла Австрию (2:0) во втором туре ЧМ-2026. 38-летний Месси оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он побил рекорд Клозе, который забил 16 голов на чемпионатах мира.

Аргентина одержала вторую победу подряд и с 6 очками лидирует в таблице группы J. Аргентинцы гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

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