Фернандеш: «Криштиану живет ради голов, и сборной Португалии нужен Криштиану, чтобы забивать голы»

«Криштиану живет ради голов, и нам нужен Криштиану, чтобы забивать голы, потому что мы прекрасно знаем, что он величайший бомбардир всех времен и тот, кто жаждет голов/ Голы — это то, что он дает команде. Мы должны стараться как можно больше снабжать мячами нападающих, не только Криштиану, но, поскольку он является нашим максимальным ориентиром в атаке, мы должны стараться изо всех сил, чтобы создавать голевые моменты, чего мы не смогли сделать в первой игре, не из-за отсутствия попыток, а, возможно, из-за некоторой нервозности и из-за нежелания терять мяч, больше контролировать игру. Сегодня мы были более интенсивны с мячом, были более прямолийнейны, показали другую динамику, контроль», — сказал Фернандеш в эфире BeIn Sports.