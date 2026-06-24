Анчелотти: «Неймар готов играть все 90 минут против Шотландии»

«Неймар в строю, он хорошо тренировался на этой неделе и хорошо подготовился к матчу. Мы все очень довольны. Его качества могут многое дать команде. Он может играть все 90 минут и хорошо себя чувствует. В последнее время Неймар демонстрирует очень хорошее отношение к делу. Он прекрасно знает своих партнеров по команде, работает очень хорошо и с большой серьезностью. Я очень доволен им. Он привносит свой опыт и знания в футболе», — приводит AS слова Анчелотти.