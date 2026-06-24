Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»

"В легкой атлетике мы следим за своим весом, потому что это необходимо: если поправимся, то будет тяжелее прыгать, если же похудеем — не будет сил для прыжка. И я это всегда понимала, на меня никогда не давили тренеры, потому что это только моя ответственность.