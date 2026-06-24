Пекова об альпинизме: «К успеху женщин относятся скептически. Я старалась не отвлекаться на критику»

"Мне было 17 лет, когда я в новостях услышала, что первая женщина в моей Кабардино-Балкарской республике поднялась на Эверест — это была Карина Мезова. Эта история меня впечатлила. Тогда я впервые поняла: если у нее получилось, значит, это может стать и моей целью. Со временем эта цель расширилась до задачи пройти все 14 восьмитысячников.
Первое восхождение я совершила в 24 года, в 2017-м, — это был Эльбрус. Меня отговаривали: для многих покорение гор оставалось слишком рискованным и непривычным занятием. Например, когда я отправлялась на гору Канченджанга, у которой высокая статистика смертности, мне некоторые говорили: «Есть такая легенда, что эта гора — убийца женщин». Там действительно погибло много альпинисток, но многие и взошли на нее. В сознании общества есть установка, что мужчина физически сильнее и лучше справляется со сложностями в экстремальных условиях, — но это меня не остановило.
Сегодня все больше женщин приходят в горы, и отношение к ним становится спокойнее. Но стереотип о том, что альпинизм — «мужское» занятие, все еще сохраняется. Часто фокус смещается с достижений на второстепенные вещи, такие как внешность или возраст, а к успеху женщин относятся скептически. Я старалась не отвлекаться на критику.
В первую очередь восхождение было вызовом самой себе. Я не рассматривала этот путь как попытку кого-то впечатлить — скорее как возможность проверить свои границы и довести сложную цель до результата. В моем понимании женщине не нужно ничего доказывать — ее ценность не требует подтверждения. Женственность для меня — это внутренняя опора, собранность и спокойная уверенность в себе", — сказала Пекова.