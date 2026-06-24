Пекова об альпинизме: «К успеху женщин относятся скептически. Я старалась не отвлекаться на критику»

Первое восхождение я совершила в 24 года, в 2017-м, — это был Эльбрус. Меня отговаривали: для многих покорение гор оставалось слишком рискованным и непривычным занятием. Например, когда я отправлялась на гору Канченджанга, у которой высокая статистика смертности, мне некоторые говорили: «Есть такая легенда, что эта гора — убийца женщин». Там действительно погибло много альпинисток, но многие и взошли на нее. В сознании общества есть установка, что мужчина физически сильнее и лучше справляется со сложностями в экстремальных условиях, — но это меня не остановило.