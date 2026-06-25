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Шотландия — Бразилия: Неймар вышел на замену на 76-й минуте

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на замену в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Шотландии.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на замену в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Шотландии.

34-летний футболист появился на поле на 76-й минуте вместо форварда Матеуса Куньи.

Неймар играет в своем первом матче на ЧМ-2026. Ранее он пропустил четыре встречи национальной команды из-за травмы, в том числе две игры чемпионата мира.

В 129 матчах за сборную Бразилии Неймар забил 79 голов и отдал 59 результативных передач.

25 июн 01:00 Шотландия — Бразилия 0:3.