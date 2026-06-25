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Маркиньос после матча с Шотландией: «Это была сложная группа. Теперь начинается настоящий турнир»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал победу над сборной Шотландии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал победу над сборной Шотландии (3:0) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы достигли нашей первой цели, но нам нужно двигаться дальше. Это была сложная группа. Теперь начинается настоящий турнир. Это как в Лиге чемпионов — нет смысла занимать первое место в группе, если потом ты не готов. Мелочи будут иметь решающее значение», — цитирует 32-летнего игрока beIN Sports.

Сборная Бразилии (семь очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы C и вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль.