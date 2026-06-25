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Винисиус: «Анчелотти должен мне подарок!»

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что главный тренер команды итальянец Карло Анчелотти должен ему подарок.

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что главный тренер команды итальянец Карло Анчелотти должен ему подарок.

«Я пообещал сеньору Анчелотти, что забью головой, а он сказал мне, что это невозможно… и что он вручит мне подарок, если я это сделаю», — цитирует 25-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Винисиус отличился дважды в матче с Шотландией (3:0) в третьем туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026. Второй гол он забил головой.

Неймар дебютировал на ЧМ-2026, а Бразилия разгромила Шотландию. У Винисиуса — дубль.