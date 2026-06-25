Макгинн: «В определенные моменты бразильцы просто причиняли нам боль»

«Мы пропустили обидные голы в неудачные моменты в матче против качественной команды, которая может наказать за ошибки. В определенные эпизоды бразильцы просто причиняли нам боль. У нас самих было несколько моментов, чтобы забить, что могло бы стать важным. Ребята расстроены. Нам не хватило мастерства, но мы выложились полностью. Выйдем ли мы дальше или нет — увидим в ближайшие несколько дней», — цитирует 31-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.