Тренер сборной Шотландии Кларк: «Я думаю, мы точно едем домой»

«Вы видите их мастерство в финальной трети поля — у нас этого сегодня не было. Мы создавали моменты, но этого оказалось недостаточно. Будем честны, победила сильнейшая команда… В первые четыре-пять минут мы неплохо владели мячом, а затем допустили ошибку. На таком уровне так делать нельзя, потому что это ставит вас в оборонительное положение, и вечер становится долгим. Я думаю, мы точно едем домой», — цитирует тренера BBC.