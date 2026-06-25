Неймар написал «Помни, кто ты» после матча с Шотландией, Хэмилтон ответил: «Всегда». Льюис использовал фразу после победы в Барселоне

Неймар вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2026.
«Помни, кто ты», — написал форвард.
«Всегда», — ответил в комментариях гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Семикратный чемпион «Формулы-1» выпустил пост с такой фразой после первой победы в составе Скудерии на Гран-при Барселоны-Каталонии.
«Недавно болельщик сказал мне: “Льюис, помни, кто ты на самом деле! Ты можешь сделать это снова”, — пояснил британец, являющийся почетным гражданином Бразилии.
«Помни, кто ты». Хэмилтон выложил фото с кубком после победы.
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