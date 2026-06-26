Ги Стефан: «Критика в адрес Мбаппе не всегда оправдана»

«Килиан забивает, он никогда не перестает забивать. Конечно, в какой-то момент может возникнуть критика, которая, на мой взгляд, не всегда оправдана. Он капитан, лидер, исключительный игрок, обладающий невероятной скоростью и эффективностью. У него 100 матчей за сборную, 60 голов, в 27 лет… Это исключительные показатели», — приводит L'Equipe слова Стефана.