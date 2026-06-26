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Льюис Хэмилтон: «Неймар мне как брат»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на то, что Неймар написал «Помни, кто ты» после матча с Шотландией на ЧМ-2026 — первой для форварда в составе сборной Бразилии с октября 2023 года.

Источник: Спортс‘’

Британец оставил такое же сообщение после победы на Гран-при Барселоны-Каталонии.

"Я получил от него сообщение на прошлой неделе. Мы постоянно на связи, я и Неймар. Он очень хороший друг, он мне как брат. И, когда я увидел его пост, это было очень-очень классно.

Он в этой футболке сборной Бразилии и все такое — просто невероятно. Это был такой мощный посыл, когда он поделился с этим и со своей чудесной фанбазой. Все люди в Бразилии рассчитывают на то, что сборная сделает свою работу.

Нам в мире нужно больше позитива, и это было позитивное послание«, — заявил семикратный чемпион “Формулы-1” перед Гран-при Австрии.

Неймар написал «Помни, кто ты» после матча с Шотландией, Хэмилтон ответил: «Всегда». Льюис использовал фразу после победы в Барселоне.

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