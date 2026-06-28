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Иордания — Аргентина: Месси начнет матч на скамейке запасных

Сборные Иордании и Аргентины объявили стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Иордании и Аргентины объявили стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра в группе J пройдет в американском Арлингтоне. Она начнется в 05.00 по московскому времени.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси включен в состав запасных.

Иордания: Абулайла, Аль-Араб, Хаддад, Насиб, Абу Дахаб, Абу Таха, Аль-Равабдех, Аль-Рашдан, Ольван, Аль-Фахури, Азайзе.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Сенеси, Паредес, Ло Сельсо, Паласиос, Пас, Симеоне, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес.

28 июн 05:00 Иордания — Аргентина _:_