Мать Роналду Долорес Авейру: «Мы пришли снизу и продолжаем двигаться вперед»

«Быть матерью истории, которая оставляет след в поколениях, — это величайший подарок, который жизнь дала мне. Были трудные решения, но фундаментальные. Мне никогда не хватало информации, но инстинкт был сильнее. Мы пришли снизу и продолжаем двигаться вперед, став больше, чем когда-либо. До самого конца», — цитирует женщину журналист Фабрицио Романо.