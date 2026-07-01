Франция разгромила Швецию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

На 45-й минуте форвард Килиан Мбаппе открыл счет. В начале второй половины Брэдли Барколя удвоил преимущество французов, а затем Мбаппе оформил дубль и довел счет до крупного. Нападающий французской команды Майкл Олисе записал на свой счет две голевые передачи и вышел в лидеры ЧМ-2026 по ассистам.