Мбаппе признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Франция — Швеция

27-летний француз на 45-й минуте открыл счет, а в середине второго тайма оформил дубль. У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.