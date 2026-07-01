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Мбаппе — о праздновании гола с Дешамом: «Что бы ни случилось, мы будем поддерживать тренера»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объяснил, почему отпраздновал гол вместе с Дидье Дешамом.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 объяснил, почему отпраздновал гол вместе с Дидье Дешамом. Французские игроки все вместе подбежали к тренеру и обняли его после того, как открыли счет.

«Мы все знаем, что тренер пережил очень тяжелое испытание. Он должен понимать, что никогда не будет один с нами. Что бы ни случилось, мы будем его поддерживать», — сказал Мбаппе в эфире М6.

У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

В ⅛ финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.

01.07.2026 | Франция — Швеция.

В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой.