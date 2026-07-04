Месси стал первым игроком, забившим в восьми матчах ЧМ подряд

38-летний аргентинец забил в восьмой встрече ЧМ подряд. Он стал первым футболистом, кому это удалось. Ранее на ЧМ-2026 он забил в ворота Иордании, Австрии (2 гола), Алжира (3 гола), а также на ЧМ-2022 — в ворота Франции (2 гола), Хорватии, Нидерландов и Австралии.