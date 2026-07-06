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Впервые на чемпионате мира трое футболистов забили как минимум семь голов

Нападающие Килиан Мбаппе (сборная Франции), Лионель Месси (Аргентина) и Эрлинг Холанн (Норвегия) на чемпионате мира-2026 забили по семь голов.

Нападающие Килиан Мбаппе (сборная Франции), Лионель Месси (Аргентина) и Эрлинг Холанн (Норвегия) с начала чемпионата мира-2026 забили по семь голов.

Мбаппе, Месси и Холанн делят 1−3-е места в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Впервые в истории чемпионатов мира трое игроков забили как минимум семь мячей.

До этого на двух турнирах трое игроков забивали по шесть голов. На ЧМ-1954 это были венгр Шандор Кочиш (11 голов), швейцарец Йозеф Хюги, немец Макс Морлок и австриец Эрих Пробст (все — по шесть), а на ЧМ-1958 — француз Жюст Фонтен (13), бразилец Пеле и немец Хельмут Ран (оба — по шесть).