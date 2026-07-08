Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фернандес забил 3000-й гол в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол в концовке матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Египта (3:2).

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес забил гол в концовке матча ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Египта (3:2). Этот забитый мяч стал 3000-м в истории турнира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира является аргентинец Лионель Месси, на счету которого 21 мяч. Второй в этом списке — француз Килиан Мбаппе с 19 мячами.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике. Финал турнира запланирован на 19 июля.

Волшебство в Атланте: Месси начал с незабитого пенальти, а потом спас Аргентину от катастрофы.