«Кинопоиск» эксклюзивно покажет документальный сериал UFC об Исламе Махачеве

Помимо подготовки к первой защите титула чемпиона UFC в полусреднем весе, сериал откроет для зрителей Ислама Махачева вне тренировочного процесса. Эпизоды разделены по темам и охватывают несколько дней спортсмена в Дагестане, где он уделяет время увлечению ночной рыбалкой, игрой в падел и коневодством, а также посещает турнир по вольной борьбе и футбольный матч махачкалинского «Динамо».