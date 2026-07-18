Скалони: «Нам не хватает Диего Марадоны, но Месси все еще с нами»

"Наше главное преимущество в том, что мы выросли в суровых условиях, играя в футбол. Играть в футбол и не думать о том, что говорят другие. Давление остается в стороне, не стоит об этом беспокоиться… В финале нужно делать то, что мы делали с самого начала, просто играть в футбол и даже не думать о том, что может произойти.