Месси: «С детства я понял, что в футболе проигрываешь чаще, чем выигрываешь»

«Мы с детства играли в футбол с огромной страстью и желанием, всегда и везде — в школе, на улице, мы играли маленькими командами в своих районах. Мы никогда не думали о давлении. Сам процесс игры, соревнование всегда казались естественными. Футбол — командный вид спорта, соперник всегда играет так же хорошо, и ты не всегда можешь победить. Но с детства я понял, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Это очень помогло мне вырасти как личность и как игрок», — цитирует The Guardian Месси.