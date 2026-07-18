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Месси: «С детства я понял, что в футболе проигрываешь чаще, чем выигрываешь»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против Испании отметил, что аргентинцам всегда приходится бороться с давлением.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против Испании отметил, что аргентинцам всегда приходится бороться с давлением.

«Мы с детства играли в футбол с огромной страстью и желанием, всегда и везде — в школе, на улице, мы играли маленькими командами в своих районах. Мы никогда не думали о давлении. Сам процесс игры, соревнование всегда казались естественными. Футбол — командный вид спорта, соперник всегда играет так же хорошо, и ты не всегда можешь победить. Но с детства я понял, что проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Это очень помогло мне вырасти как личность и как игрок», — цитирует The Guardian Месси.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

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