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Родри стал 11-м футболистом с «Золотым мячом» и победами в чемпионате мира и Лиге чемпионов

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

Сборная Испании победила сборную Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

В составе сборной Испании играл 30-летний полузащитник Родри — он был признан лучшим игроком турнира.

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Родри стал 11-м футболистом, который выиграл «Золотой мяч» (приз лучшему футболисту календарного года), чемпионат мира и Лигу чемпионов.

Ранее такого достижения добивались Кака, Ривалдо, Роналдиньо, Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зинедин Зидан, Усман Дембеле, Бобби Чарльтон, Паоло Росси и Лионель Месси.