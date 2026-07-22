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Месси признан лучшим игроком чемпионата мира-2026 по версии AIPS

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) признала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2026.

В голосовании приняли участие 472 журналиста из 121 страны. 39-летний аргентинец набрал 1179 баллов и опередил француза Килиана Мбаппе (717 баллов) и аргентинца Джуда Беллингема (470 баллов).

«Финальный матч ознаменовал собой смену поколений: Лионель Месси символически передал эстафету Ламину Ямалю, пятимесячному младенцу, которого он купал в 2007 году», — говорится в пресс-релизе.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи в 8 матчах. Аргентина проиграла в финале Испании (0:1 д.в.).

Месси больше не сыграет за Аргентину? Пишут, что нападающий сообщил партнерам об уходе из сборной после ЧМ.

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