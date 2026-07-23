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Генассамблея World Climbing сняла с повестки вопрос о приостановке членства федераций России, Беларуси и Израиля

Генеральная ассамблея Международной федерации скалолазания (World Climbing) не стала рассматривать вопрос об приостановке членства федераций России, Беларуси и Израиля.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщила Федерация скалолазания России (ФСР).

"Сегодня состоялась внеочередная 23-я Генеральная ассамблея World Climbing, прошедшая в онлайн-формате. В заседании приняли участие представители 84 национальных федераций.

Помимо технического вопроса о внесении в устав организации нового названия World Climbing взамен IFSC, участникам предстояло определить дальнейшую судьбу инициативы о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля.

Напомним, вопрос был вынесен на рассмотрение по итогам ежегодной Генеральной ассамблеи, состоявшейся в апреле, после соответствующих предложений национальных федераций Украины, Латвии и Палестины.

При подготовке к внеочередной Генассамблее федерации Австралии и США выступили с инициативой исключить из повестки голосование по каждой из трех стран. Вместо этого они предложили поручить World Climbing разработать единый прозрачный порядок действий для рассмотрения подобных ситуаций в будущем.

В свою очередь представители Кипра предложили не разрабатывать отдельный документ, а руководствоваться действующими рекомендациями Международного олимпийского комитета. К этой позиции официально присоединились восемь национальных федераций, включая Федерацию скалолазания России.

В результате на голосование Генассамблеи были вынесены оба предложения. Большинство участников поддержали исключение из повестки вопросов о приостановлении членства национальных федераций России, Республики Беларусь и Израиля. За это решение проголосовали 43 делегата, против — 31, еще двое воздержались.

Таким образом, Генеральная ассамблея не стала рассматривать вопрос о приостановлении членства трех национальных федераций", — сообщается на сайте ФСР.

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