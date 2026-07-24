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Боатенг выставит на продажу виллу, которую арендовал Олисе

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Микаэль Олисе готовится к переезду.

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Микаэль Олисе готовится к переезду, сообщает Bild. Вилла в Мюнхене, которую 24-летний француз арендовал у экс-защитника мюнхенской команды Жерома Боатенга с сентября 2024 года, будет выставлена на продажу.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Реал» хочет подписать Олисе в летнее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Олисе в 150 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Олисе забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу в 52 матчах за «Баварию». На ЧМ-2026 он отметился 7 результативными передачами в 8 играх.

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