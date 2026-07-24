Боатенг выставит на продажу виллу, которую арендовал Олисе

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Микаэль Олисе готовится к переезду, сообщает Bild. Вилла в Мюнхене, которую 24-летний француз арендовал у экс-защитника мюнхенской команды Жерома Боатенга с сентября 2024 года, будет выставлена на продажу.