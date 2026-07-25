Роналду хочет видеть Бруну Фернандеша в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступает за подписание клубом своего соотечественника Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед», сообщает 365Scores.
По информации источника, 41-летний португалец лично пытается убедить Бруну присоединиться к саудовскому клубу, рассчитывая воспользоваться тем, что переговоры о продлении контракта футболиста с «Манчестер Юнайтед» пока не принесли результата.
Также Роналду требует предоставить спортивному директору и исполнительному директору клуба полную самостоятельность в принятии решений по трансферам, без вмешательства со стороны руководства.
Фернандеш играет за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
В сезоне-2025/26 в 37 матчах 31-летний португалец забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи.