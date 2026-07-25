Ди Мария: «Месси способен выступать за сборную Аргентины еще много лет»

"Ребята из сборной заслуживают гораздо большего, чем просто аплодисменты, за все, чего они добились за это время. Я переживал во время каждого матча ЧМ-2026. Эта команда всегда находила в себе что-то особенное, что позволяло побеждать. Финалы есть финалы: иногда ты их выигрываешь, иногда — нет. На этот раз не получилось, но я считаю, что сборная вновь высоко подняла флаг Аргентины.