РУСАДА проверило одного шахматиста на допинг в первой половине 2026 года

В прошлом году РУСАДА проверило на допинг 10 шахматистов — среди них также был Понкратов. Кроме него тестирование проходили Александр Морозевич, Никита Афанасьев, Алена Гармаш, Екатерина Гольцева, Диана Хафизова, Рудик Макарян, Ярослав Ремизов, Вероника Юдина и Владимир Захарцов.