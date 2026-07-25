РУСАДА проверило одного шахматиста на допинг в первой половине 2026 года

Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Понкратову 38 лет, он представляет Москву на российских соревнованиях. В 2025-м в составе команды СК КПРФ выиграл командный чемпионат России и Лигу чемпионов азиатских клубов, а в личном зачете — высшую лигу чемпионата России.
В прошлом году РУСАДА проверило на допинг 10 шахматистов — среди них также был Понкратов. Кроме него тестирование проходили Александр Морозевич, Никита Афанасьев, Алена Гармаш, Екатерина Гольцева, Диана Хафизова, Рудик Макарян, Ярослав Ремизов, Вероника Юдина и Владимир Захарцов.
С 2017 по 2024 год РУСАДА не проверяло шахматистов на допинг.