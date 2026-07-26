«Сантос» ушел от поражения в матче с «Шапекоэнсе» благодаря голу Неймара на 89-й минуте

«Сантос» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Бразилии — 2:2.
Счет на 36-й минуте открыл нападающий «Сантоса» Неймар. На 51-й минуте отличился форвард «Шапекоэнсе» Марсиньо. На 62-й минуте в свои ворота забил защитник «Сантоса» Жоао Ананьяс. На 89-й минуте Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счет.
34-летний Неймар отличился в первом же матче после чемпионата мира-2026.
«Сантос» (22 очка после 20 игр) идет на 14-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Шапекоэнсе» (10 очков) располагается на последнем, 20-м месте.
26 июл 00:30 Сантос — Шапекоэнсе 2:2.
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