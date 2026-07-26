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Неймар обратился к своим хейтерам после гола за «Сантос»

Нападающий «Сантоса» Неймар забил два гола в матче с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре чемпионата Бразилии.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Сантоса» Неймар забил два гола в матче с «Шапекоэнсе» (2:2) в 20-м туре чемпионата Бразилии.

На 36-й минуте Неймар открыл счет. Он превратил празднование гола в послание своим недоброжелателям. Сначала футболист поднес руку к уху, отреагировав на свист болельщиков, а затем дал понять, что хейтеры, оставляющие негативные комментарии в сети, якобы делают это за деньги. Вдобавок он выдернул угловой флажок и сымитировал удар в гольф.

На 89-й минуте нападающий реализовал пенальти — это позволило «Сантосу» уйти от поражения.

34-летний Неймар отличился в первом же матче после чемпионата мира-2026.

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