Источник: агенты Винисиуса запросили у «Реала» бонус за лояльность в 15 миллионов евро

Кроме того, окружение Винисиуса настаивает на зарплате, сравнимой с доходом французского форварда Килиана Мбаппе, который, по данным СМИ, зарабатывает около 30 миллионов евро за сезон. Эти требования пока остаются значительно выше того, что готов предложить «Реал».