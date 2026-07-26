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Источник: агенты Винисиуса запросили у «Реала» бонус за лояльность в 15 миллионов евро

«Реал» пока не может договориться о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором, главное препятствие носит финансовый характер, сообщает Sport.es.

«Реал» пока не может договориться о продлении контракта с нападающим Винисиусом Жуниором, главное препятствие носит финансовый характер, сообщает Sport.es.

По данным источника, агентство Roc Nation, представляющее интересы 26-летнего бразильца, запрашивает бонус за лояльность в размере 15 миллионов евро в случае, если футболист полностью отработает свой следующий контракт с мадридским клубом.

Кроме того, окружение Винисиуса настаивает на зарплате, сравнимой с доходом французского форварда Килиана Мбаппе, который, по данным СМИ, зарабатывает около 30 миллионов евро за сезон. Эти требования пока остаются значительно выше того, что готов предложить «Реал».

Действующее соглашение бразильца с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Винисиус забил 22 гола и отдал 14 результативных передач в 53 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.