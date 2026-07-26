Российский медиафутболист Прокоп дебютировал на клубном чемпионате мира Кингс Лиги

Прокоп выступает за испанский медиаклуб Ultimate Mostoles. В первом матче Кингс ЧМ «Мостолес» встретились с колумбийской командой Aniquiladores FC (6:3).
Кингс ЧМ проходит в Италии. Финал турнира состоится 1 августа.
В турнире принимают участие 16 команд:
Los Troncos — действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Porcinos — победитель Кингс Лиги среди чемпионов европейских лиг;
Furia (команда Неймара) — победитель латиноамериканской Кингс Лиги;
DR7 — чемпион Кингс Лиги Ближнего Востока и Северной Африки;
Ultimate Mostoles (команда российского медиафутболиста Прокопа) — победитель регулярного сезона испанской Кингс Лиги;
La Capital CF (команда Ламина Ямаля) — клуб занял 2-е место в регулярном сезоне испанской Кингс Лиги, но квалифицировался на турнир из-за того, что чемпион Кингс Лиги Испании Los Troncos уже участвует как действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;
Aniquiladores FC — чемпион мексиканской Кингс Лиги;
Atletico Parceros (команда Хамеса Родригеса) — победитель регулярного сезона мексиканской Кингс Лиги;
Alpak FC — чемпион итальянской Кингс Лиги;
Underdogs FC — победитель регулярного сезона итальянской Кингс Лиги;
DesimpaiN — чемпион бразильской Кингс Лиги;
G3X FC — финалист бразильской Кингс Лиги (попал на клубный Кингс ЧМ из-за того, что чемпион Кингс Лиги Бразилии DesimpaiN уже квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона);
Karasu — чемпион французской Кингс Лиги;
No Rules — чемпион немецкой Кингс Лиги;
FWZ — получили прямое приглашение;
Stallions — получили прямое приглашение.
Напомним, у экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике есть собственная испанская медиалига — Кингс Лига. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников — Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
Какая зарплата у звезды медиафутбола? В турнире Пике меньше, чем в России ?