Российский медиафутболист Прокоп дебютировал на клубном чемпионате мира Кингс Лиги

La Capital CF (команда Ламина Ямаля) — клуб занял 2-е место в регулярном сезоне испанской Кингс Лиги, но квалифицировался на турнир из-за того, что чемпион Кингс Лиги Испании Los Troncos уже участвует как действующий чемпион клубного Кингс ЧМ;