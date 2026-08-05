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«Сантонс» выиграл у «Ремо», Неймар сделал голевую передачу

«Сантос» выиграл у «Ремо» в ответном матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 1:0.

«Сантос» выиграл у «Ремо» в ответном матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Эвандро Алмейда» в Белене.

Единственный гол забил Рони на 74-й минуте с передачи Неймара, который вышел на замену в перерыве.

Хозяева с 28-й минуты играли в меньшинстве, так как Марллон получил красную карточку.

Первый матч завершился вничью (0:0), поэтому «Сантос» вышел в четвертьфинал. Соперник определится по итогам жеребьевки.

Кубок Бразилии.

⅛ финала.

Ответный матч.

«Ремо» — «Сантос» — 0:1 (0:0).

Гол: Рони, 74.

Удаление: Марллон (Р), 28.