«Сантонс» выиграл у «Ремо», Неймар сделал голевую передачу

«Сантос» выиграл у «Ремо» в ответном матче ⅛ финала Кубка Бразилии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Эвандро Алмейда» в Белене.
Единственный гол забил Рони на 74-й минуте с передачи Неймара, который вышел на замену в перерыве.
Хозяева с 28-й минуты играли в меньшинстве, так как Марллон получил красную карточку.
Первый матч завершился вничью (0:0), поэтому «Сантос» вышел в четвертьфинал. Соперник определится по итогам жеребьевки.
Кубок Бразилии.
⅛ финала.
Ответный матч.
«Ремо» — «Сантос» — 0:1 (0:0).
Гол: Рони, 74.
Удаление: Марллон (Р), 28.