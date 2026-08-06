Олимпийский призер Хатунцева: «Не могу сказать, что наши медали Токио сильно популяризировали велоспорт в России. Очень хочу, чтобы наш спорт становился известнее»

"Прошло пять лет, и не могу сказать, что наши медали Токио сильно популяризировали велоспорт в России. Хотелось бы сказать об этом несколько слов. Очень хочу, чтобы наш спорт становился известнее. Тем более что он один из немногих, где у России есть медали на всех Олимпиадах, за исключением Парижа-2024.