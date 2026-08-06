Олимпийский призер Хатунцева: «Не могу сказать, что наши медали Токио сильно популяризировали велоспорт в России. Очень хочу, чтобы наш спорт становился известнее»

Об этом она высказалась в колонке на «Спорт-Экспрессе».
"Прошло пять лет, и не могу сказать, что наши медали Токио сильно популяризировали велоспорт в России. Хотелось бы сказать об этом несколько слов. Очень хочу, чтобы наш спорт становился известнее. Тем более что он один из немногих, где у России есть медали на всех Олимпиадах, за исключением Парижа-2024.
Не говоря уже о зрелищности трека с его контактной и тактической борьбой! Понятно, что футбол популярнее, с этим никто не спорит. У нас, конечно, не Европа, где большие контракты, а народ готов включать трансляции. Но многое можно сделать даже сейчас", — написала Хатунцева.
Спортсменка обозначила пять пунктов: 1) строительство инфраструктуры, 2) доступность дорог для велосипедистов, 3) популяризация спорта на массовом и любительском уровне, 4) активность спортсменов в медиа, а также 5) обеспечение равного доступа мужчин и женщин к соревнованиям.
"Я уже год работаю в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. По мере возможностей стараемся помогать решать проблемы. Если не решим, то по крайней мере передадим ситуацию руководству, можем предать огласке.
Прямо свежий пример, пусть и специфичный: в этом сезоне для многих спортсменов главный старт — Спартакиада. В ней зачет по регионам, и, например, в парусном спорте парный экипаж по регламенту должен представлять строго один субъект. Получается, надо их дробить, а тогда бесполезно выступать — люди годами притираются друг к другу. Четыре года назад давали просто очки пополам, что логично.
Вот стараемся сейчас урегулировать вопрос. Про нашу комиссию не все слышали, но знайте: спортсмены всегда могут к нам обратиться", — добавила Хатунцева.