22:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус Золотой выиграл бронзу этапа Кубка мира по академической гребле в Люцерне

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Люцерне завершился второй этап розыгрыша Кубка мира по академической гребле 2024 года с участием белорусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Минспорта Беларуси

Призером соревнований в классе мужских одиночек стал наш Евгений Золотой. Белорус одержал победы в предварительном заезде, четвертьфинале и полуфинале, а в решающем заезде пришел к финишу третьим, уступив только голландцу Симону ван Дорпу и немцу Оливеру Цайдлеру. Близка к медали этапа Кубка мира в женской одиночке была и наша Татьяна Климович. В финале А белорусская гребчиха заняла четвертое место, уступив бронзовой позиции чуть более двух секунд. Победу у девушек одержала Каролин Флорейн из Нидерландов.

Евгений Золотой и Татьяна Климович являются обладателями олимпийских лицензий: Золотой завоевал путевку на прошлогоднем чемпионате мира, а Климович стала участницей парижских Игр после победы на апрельской квалификационной регате.

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