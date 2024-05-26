Белорус Золотой выиграл бронзу этапа Кубка мира по академической гребле в Люцерне

Призером соревнований в классе мужских одиночек стал наш Евгений Золотой. Белорус одержал победы в предварительном заезде, четвертьфинале и полуфинале, а в решающем заезде пришел к финишу третьим, уступив только голландцу Симону ван Дорпу и немцу Оливеру Цайдлеру. Близка к медали этапа Кубка мира в женской одиночке была и наша Татьяна Климович. В финале А белорусская гребчиха заняла четвертое место, уступив бронзовой позиции чуть более двух секунд. Победу у девушек одержала Каролин Флорейн из Нидерландов.



Евгений Золотой и Татьяна Климович являются обладателями олимпийских лицензий: Золотой завоевал путевку на прошлогоднем чемпионате мира, а Климович стала участницей парижских Игр после победы на апрельской квалификационной регате.