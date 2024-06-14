Белоруска Фурман завоевала золото Игр БРИКС в академической гребле

Соревновательную программу пятницы у гребцов венчал решающий заезд у женских одиночек легкого веса. Убедительную победу в финале одержала наша Елена Фурман, которая оторвалась от преследовательниц более чем на 10 секунд. Второе и третье места заняли россиянки Анастасия Лебедева и Наталья Гужинова. Ранее в нынешнем году Елена Фурман завоевала золото на чемпионате Европы в Венгрии.

Всего 14 июня белорусские гребцы выиграли пять медалей — две золотые и три бронзовые. Чемпионом Игр БРИКС в мужской одиночке легкого веса стал Никита Корнеев, а в женской одиночке третьей финишировала Виктория Васильева. В финале двоек распашных у женщин третий результат показали Вероника Анацко и Полина Золотарева, а в этой же дисциплине у мужчин бронзу взяли Сергей Володько и Дмитрий Фурман.