Российские гребцы завоевали четыре золота во второй день Игр БРИКС
КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Российские гребцы завоевали четыре золотые медали во второй соревновательный день Игр БРИКС в Казани.
КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Российские гребцы завоевали четыре золотые медали во второй соревновательный день Игр БРИКС в Казани.
Победителями соревнований на дистанции 2000 метров стали Александр Яковлев (одиночки), Илья Иванов/Иван Кладов (двойки без рулевого), Кира Ювченко (одиночки), Марина Рубцова/Валентина Плаксина (двойки без рулевого).
Серебряными призерами стали Роман Ломачев/Алексей Воробьев (двойки без рулевого), Александр Туфанюк (одиночки легкого веса), Анастасия Любич (одиночки), Екатерина Севостьянова/Екатерина Глазкова (двойки без рулевого), Анастасия Лебедева (одиночки легкого веса).
Бронзу взяли Юрий Щелоков (одиночки легкого веса) и Наталия Гужинова (одиночки легкого веса).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.