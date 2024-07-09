23:35 (мск), источник: Sports

Губерниев о россиянах на Олимпиаде: Через тернии к звездам, ребята. За вами страна, кто бы что ни говорил

«За каждого мы будем болеть, они молодцы! Через тернии к звездам, ребята. За вами страна, кто бы что ни говорил».

Источник: РИА "Новости"

«А также за вами люди, которым дорог спорт, просвещение и наши дети. Все эти люди будут желать всяческих удач этой небольшой, но дружной команде», — сказал комментатор Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Российские спортсмены допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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