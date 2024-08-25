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Россиянки завоевали золото чемпионата мира в соревновании байдарок-двоек

Россиянки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова победили в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров на чемпионате мира 2024 года, который проходит в Самарканде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

Спортсменки преодолели дистанцию за 37,326 секунды. Серебряная медаль на счету представительниц Португалии Терезы Портелы и Франсишки Лайи. Тройку сильнейших замкнули Ольга Худенко и Марина Литвинчук из Белоруссии.

Кроме того, золотую медаль чемпионата мира 25 августа завоевал российский каноист Захар Петров, победивший на 500-метровке. Победу в миксте на дистанции 500 метров также одержали каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова.

На Олимпиаде-2024 в Париже помимо Петрова и Коровашкова, выступала россиянка Олеся Ромасенко. Никто не смог завоевать медалей.