Россиянки завоевали золото чемпионата мира в соревновании байдарок-двоек

Спортсменки преодолели дистанцию за 37,326 секунды. Серебряная медаль на счету представительниц Португалии Терезы Портелы и Франсишки Лайи. Тройку сильнейших замкнули Ольга Худенко и Марина Литвинчук из Белоруссии.
Кроме того, золотую медаль чемпионата мира 25 августа завоевал российский каноист Захар Петров, победивший на 500-метровке. Победу в миксте на дистанции 500 метров также одержали каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова.
На Олимпиаде-2024 в Париже помимо Петрова и Коровашкова, выступала россиянка Олеся Ромасенко. Никто не смог завоевать медалей.