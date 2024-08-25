Российский каноист перевернулся на финише и лишился золота ЧМ

Ранее в воскресенье, 25 августа, россияне завоевали два золота на ЧМ. Светлана Черниговская и Анастасия Долгова победили в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров, а каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова одержали победу в миксте на дистанции 500 метров.