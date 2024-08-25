«Наверное, у других стран обида». Каноист Петров дважды за день лишен золота ЧМ, но будет судиться дальше

— Мы понимали что будет 2−3 золотые медали, делали ставки на мужское каноэ и миксты, но не ждали таких результатов. Девушки в каноэ были слабее, но надо было их проверять, они давно никуда не выезжали. Что касается байдарки-двойки Долгова/Черниговская, они показали отличный результат, мы рассчитывали на медаль. Они обе в хорошей форме. Мы рассчитывали, что и Максим Оселедко поборется за медаль, но у него было очень много стартов. Это его выбор, хотя мы рекомендовали не распыляться на другие соревнования, а готовиться к этому. Не хватило опыта, волнение. Но выступившие в Самарканде спортсмены прошли полностью весь отбор и имели все возможности на медаль. Лично я довольна.