Российскому каноисту Петрову вручили золотую медаль чемпионата мира

Награду вручил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В начале октября совет директоров Международной федерации каноэ удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и присудил Петрову победу на чемпионате мира 2024 года в Узбекистане.
22-летний Петров лишился золотой медали чемпионата мира по гребле в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально Петров значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша. Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре сборные также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.
Помимо золота в каноэ-одиночках на дистанции 500 м, Петров завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Узбекистане. Спортсмен победил в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м и в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. На Олимпийских играх в Париже Петров стал четвертым в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м, а также вместе с Алексеем Коровашковым занял четвертое место в каноэ-двойках на дистанции 500 м.