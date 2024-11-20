Российскому каноисту Петрову вручили золотую медаль чемпионата мира

Помимо золота в каноэ-одиночках на дистанции 500 м, Петров завоевал две золотые медали на чемпионате мира в Узбекистане. Спортсмен победил в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м и в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м. На Олимпийских играх в Париже Петров стал четвертым в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 1 000 м, а также вместе с Алексеем Коровашковым занял четвертое место в каноэ-двойках на дистанции 500 м.